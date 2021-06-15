دي مايو يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بمقر الوزارة أمس الاثنين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي.

وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية إلى أن رئيس الدبلوماسية الايطالية جدد خلال اللقاء التزام سلطات بلاده بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية وتقديرها للإجراءات التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران من أجل مواصلة المراقبة المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات.

كما أعرب دي مايو عن أمل إيطاليا في اختتام ناجح للمفاوضات الجارية في فيينا بشأن البرنامج النووي الايراني من أجل الاستئناف الكامل للاتفاقية النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة مع طهران.