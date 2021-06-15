تاياني: دعوة سالفيني لجمع يمين-الوسط في كيان موحد ليس الاقتراح الوحيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

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وما- أشار نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا)، انطونيو تاياني إلى أن دعوة زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، إلى الإتحاد في كيان سياسي واحد “ليس الاقتراح الوحيد” بل ضمن “العديد من الفرضيات المطروحة” على الطاولة.

وقال تاياني في تصريحات صحفية “نحن بحاجة إلى فهم كيفية التنسيق بشكل أفضل وما هو منظور يمين-الوسط في الانتخابات السياسية المقبلة” المقررة في ربيع عام 2023.

وأردف الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي “نحن نناقش هذه القضايا وهناك العديد من الفرضيات والتسرع دائمًا سيء. نحن نفحص مقترح سالفيني كغيره من المقترحات وسنرى …الانصهار البارد (لأحزاب يمين-الوسط) سيكون خطأ بالتأكيد”. وقال “علينا التطلع إلى المستقبل والتفكير في حزب كبير مثل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لخوض إنتخابات 2023 و الذي ينبغي أن يصبح بعد ذلك مشروعًا سياسيًا كبيرًا”.

ورأى نائب رئيس الحزب، الذي اسسه سيلفيو برلسكوني، “إن تجميع أصوات أحزاب فورتسا ايتاليا وإخوة إيطاليا (حزب جورجا ميلوني) والرابطة في نوع من الكوكتيل ليس له معنى. ولكن إذا كانت هناك استراتيجية ورؤية فبوسعها أن تكون رسالة تطمين للإيطاليين بأن بلادهم ستخضع لحكم جيد في السنوات المقبلة”.

وقال تاياني “سنفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة، لكن النقطة المهمة هي كيف سنحكم وبأي صيغة؟ كيف نجعل إيطاليا ذات أهمية في العالم”.

يذكر أن مقترح توحيد أحزاب يمين-الوسط المقدم من سالفيني قد قوبل بإستسحان من برلسكوني، بينما رفضه أعضاء بالحزب وكذلك ميلوني، التي تنافس زعيم حزب الرابطة في قيادة حكومة مستقبلية لتيار يمين-الوسط في حال فوزه بالانتخابات القادمة.