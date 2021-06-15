عقد لشركة سايبم الايطالية في الإمارات بقيمة 510 مليون دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعلنت شركة سايبم (Saipem) الايطالية الناشطة في قطاع الطاقة والبنى التحتية الحصول على عقد جديد من شركة بترول أبوظبي الوطنية (Adnoc) لحقل شاه للغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق مذكرة، يتضمن المشروع تطوير وتحسين حقل الغاز وتبلغ قيمة العقد الإجمالية حوالي 510 مليون دولار.

ويعتبر حقل شاه الأكبر في العالم لمعالجة الغازات الحمضية والذي يتطلب بسبب محتواه العالي من الكبريت تقنيات خاصة لضمان السلامة واحترام البيئة.

واشارت مذكرة شركة سايبم إلى أن “التقنيات المستخدمة ستضمن أيضًا استمرارية الإنتاج، حتى أثناء تدخلات الصيانة، ما يقلل وقت التوقف عن العمل”.

وتتمتع سايبم بحضور راسخ في دولة الإمارات، حيث قامت بالفعل ببناء العديد من المنشآت، بما في ذلك تصميم وبناء وحدات معالجة الغاز لمشروع حقل شاه الأصلي.