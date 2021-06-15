قمة أوروبية – أمريكية اليوم في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تنطلق في وقت لاحق اليوم في بروكسل قمة أوروبية – أمريكية بحضور رؤساء مؤسسات الاتحاد والرئيس الأمريكي جو بايدن المتواجد حالياً في العاصمة البلجيكية.

وسيركز كل من رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على الاستمرار في العمل مع الشريك الأمريكي لممارسة مزيد من الضغط على روسيا للتراجع عن تصرفاتها التي يراها الغرب مزعزعة للأمن والاستقرار الإقليميين.

وسيكرر الأوروبيون موقفهم الرافض لضم روسيا لشبه جزيرة القرم ومطالبتها بالالتزام باتفاق مينسك لحل النزاع في أوكرانيا.

وسيعمل المشاركون كذلك على تنسيق تحركاتهم للنهوض بالتحديات العالمية مثل محاربة التغير المناخي، مواجهة تصاعد نفوذ الصين، الأمن السيبراني، التصدي للمعلومات المضللة، إصلاح منظمة التجارة العالمية والتعاون للقضاء على وباء كوفيد-19.

كما سيثير الطرفان الأوروبي والأمريكي قضايا خلافية مثل النزاع في ملف ايرباص – بوينغ والتعرفة الجمركية التي فًرضت أثناء فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة على حدوث تقدم على طريق حل النزاعات التجارية بين واشنطن وبروكسل، ولكن “القمة لن تحل كل شيء إلا أننا نأمل الوصول إلى اتفاق بحلول نهاية العام الحالي”، حسب كلامها.

يذكر أن الرئيس بايدن سيحاول إعادة الثقة ببلاده بعد سنوات من الاضطراب في العلاقة مع الشريك الأوروبي أثناء حكم سلفه ترامب.

وكان بايدن شارك في وقت سابق من هذا العام في إحدى القمم الأوروبية عبر دائرة فيديو مغلقة.