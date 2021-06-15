قضائي إيطالي: احترام حكم محكمة حقوق الإنسان بقضية إعادة المهاجرين لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا قضائي إيطالي إلى احترام الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان في إطار قضية إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وقال رئيس جمعية القضاة الديمقراطيين، ريكاردو دي فيتو في تصريحات صحافية الثلاثاء، إنه “على الرغم من التحذيرات المستمرة من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حقيقة أن ليبيا ليست دولة آمنة، يبدو أن معاملة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر وإعادتهم إلى هذه الدولة مستمرة”.

وأضاف دي فيتو، أنه “علمنا من مصادر صحفية أنه حتى في هذه الساعات، هناك 200 مهاجر أنقذتهم سفينة (فون تريتون) في عرض البحر المتوسط معرضون لإعادة تسليمهم إلى خفر السواحل الليبي”.

وأكد القضائي القول: “كنا وسنبقى نحيط اهتماماً كبيراً بهذا الأمر كمواطنين وقضائيين، وندعو للامتثال لحظر الإعادة القسرية المنصوص عليه بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 23 شباط/فبراير 2012”.

وخلص دي فيتو مؤكدا أنه، “لن نتوانى عن الاهتمام بهذه القضايا في المؤتمر القادم للقضاء الديمقراطي أيضًا، والمقرر عقده في فلورنسا من 9 ـ 11 تموز/يوليو المقبل”.