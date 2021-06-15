بايدن: أوروبا الشريك الطبيعي للولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الثلاثاء أن “أوروبا هي شريكنا الطبيعي، لأننا ملتزمون بنفس المعايير والمؤسسات الديمقراطية والتي تتعرض للهجوم بشكل متزايد”.

وأشار بايدن، متحدثًا أمام القمة الأوروبية الأمريكية ، في شريط فيديو نشره المجلس الاوروبي، إلى أن الرد على “الشعبوية” في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم، التي يروج لها “الدجالون” ويحاولون إستغلال “القلق” المتولد لدى قطاعات كبيرة من السكان بسبب “التحولات الاقتصادية” الجارية لعقد من الزمن، يجب أن يأتي من خلال “النمو” الاقتصادي في الدول الديمقراطية ذات “نفس القيم الأساسية”.