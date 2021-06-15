الاتحاد الأوروبي يؤكد ثبات مواقفه تجاه روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على وحدة موقف مؤسسات ودول الاتحاد تجاه روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤولان الأوروبيان عقب انتهاء اعمال القمة الأوروبية – الأمريكية اليوم في بروكسل، مشيرين إلى أنهما حرصا على ابلاغ هذا الموقف لضيفهما الرئيس الأمريكي جو بايدن.

هذا ومن المقرر أن يلتقي بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم غد في جنيف.

وأعاد شارل ميشيل التأكيد على “شروط” الاتحاد المطلوبة من موسكو فيما لو أرادت العودة إلى علاقات طبيعية مع بروكسل، خاصة فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

وشدد على أن الاتحاد لا يزال ينظر بقلق شديد إلى الانتهاكات الروسية لحقوق الانسان في الداخل وتدخلاتها المزعزعة للاستقرار في العديد من مناطق العالم.

وأشار ميشيل إلى أن الاتحاد يسعى إلى دعم دول البلقان من أجل تعزيز الديمقراطية فيها ورفع قدرتها على مقاومة التأثيرات الخارجية.

أما رئيسة المفوضية، فقد أكدت من جهتها على أن العلاقات مع موسكو اتخذت منحىً سلبياً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أهمية مواجهة محاولات موسكو نسف الديمقراطيات الغربية.

لكن أورسولا فون دير لاين عادت للتأكيد على أهمية العمل مع موسكو في عدة مجالات تشكل تحدياً مشتركاً، معربة عن أملها في الوصول إلى علاقات أفضل بين الطرفين مستقبلاً.

هذا وكان الطرفان الأوروبي والأمريكي ركزا خلال القمة اليوم على العمل من أجل حل نزاعاتهما التجارية المستعصية وكذلك التعاون في مجالات تأمين اللقاحات لدول العالم، معالجة التغير المناخي وحماية النظام الديمقراطي القائم على القيم والقواعد.