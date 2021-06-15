أوروبا وأمريكا تجددان شراكتهما لمرحلة ما بعد الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن عزمهما العمل على تجديد الشراكة القائمة بينهما لمرحلة ما بعد وباء كوفيد 19.

جاء ذلك في الإعلان المشترك الذي صدر عن القمة الأوروبية – الأمريكية التي عُقدت اليوم بين كل من رئيس الاتحاد شارل ميشيل، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشدد المشاركون في القمة على ضرورة حماية شراكتهما الاستراتيجية القائمة على قواعد الشفافية والانفتاح والمنافسة العادلة، ” القمة الحالية هي فرصة جيدة لتجديد التعاون عبر الأطلسي”، حسب تصريحات متفرقة لهم.

وأشار البيان إلى أهمية القرارات المتخذة اليوم والهادفة لحل الخلافات العالقة بين بروكسل وواشنطن، حيث تم اتخاذ قرارات بإطلاق مجلس للتجارة والتقنية وأخر للتعاون في مجال الطيران المدني.

ويرغب الطرفان الأوروبي والأمريكي بخلق مساحات حوار تسمح لهما بإيجاد آليات منسقة لحل النزاعات وحماية مصالحهما المشتركة ضد تصاعد نفوذ دول لا تحترم القواعد الدولية.

وفي المجال التجاري، قرر الطرفان تعليق الرسوم الجمركية المفروضة بشكل متبادل على خلفية ملف ايرباص – بوينغ لمدة خمسة أعوام قادمة، وذلك في إطار اتفاق يهدف إلى طي صفحة هذا النزاع الذي دام لما يقارب عقدين من الزمن.

كما عبر الطرفان، كما جاء في الإعلان، عن تصميمهما العمل معاً لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتدعيم عمل منظمة الصحة العالمية واعداد نظام انذار عالمي موحد للوقاية من أي أوبئة قادمة.

كذلك أكد الطرفان عزمهما تدعيم تعاونهما المشترك للنهوض بالتحديات المشتركة خاصة لجهة تأمين لقاحات ” كافية” للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل ومحاربة التغير المناخي ومواجهة أي محاولات خارجية لنسف القيم الديمقراطية.

أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد أثار الجانبان خلال القمة قضايا متعددة مثل العلاقات مع روسيا، الصين، المفاوضات الجارية بشان الملف النووي الإيراني، عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في كل سورية، ميانمار وأثيوبيا.

يذكر ان المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين كانوا أقروا أن السنوات الماضية، تحت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، كانت شديدة التعقيد بالنسبة للعلاقات بين الشركاء على ضفتي الأطلسي.

