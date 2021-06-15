إيطاليا: 1255 إصابة بكوفيد و63 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 1255 إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 63 حالة وفاة أخرى منذ يوم أمس”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 127101 شخصاً منذ بدء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأشارت النشرة الصحية إلى “تراجع معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 0.6٪ مقارنة بيوم أمس”، عندما بلغ 1.1%، ولتنخفض اليوم بفارق 51,884، ويبلغ عددها حالياً 105,906”.

وبحسب البيانات المحدثة من قبل وزارة الصحة، فقد “تم إجراء 212,112 تحليل كشف عن العدوى مقارنة بيوم أمس” حيث تجاوز عدد المسحات الـ79 ألفاً فقط.

وأظهرت المعطيات “زيادة حالات الخروج من المستشفيات والشفاء بحاصل 53,074″، والتي تجاوزت 4 ملايين حالة إجمالاً”. بينما “تم قبول 32 مريضًا في أقسام العناية المركزة، وتسجيل 26 حالة قبول اعتيادية”.