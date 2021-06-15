وزير الخارجية الإيطالي يعلن اغلاق قضية عسكريي البحرية في الهند

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اغلاق قضية عسكريي البحرية في الهند.

وكان عسكريا البحرية الايطالية من كتيبة سان ماركو سالفاتوري جيروني وماسيميليانو لاتورّي قد بقيا مُحتجزين في الهند لأكثر من عامين ونصف بتهمة قتل صيادَين أثنين من ولاية كيرالا (جنوب) ظنا منهما بانهما قراصنة، وقد أغلقت المحكمة العليا الهندية القضية اليوم.

وبهذا الصدد، كتب دي مايو في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، أنه “تم إغلاق جميع الإجراءات القضائية في الهند ضد جيروني ولاتورّي، بفضل أولئك الذين عملوا باستمرار في القضية”، وكذلك “بفضل جهد أعضاء السلك الدبلوماسي الذين لا يعرفون الكلل”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن “لقد وُضعت نقطة بشكل نهائي على هذه القضية الطويلة”.