مسؤول إيطالي: خطة التلقيح ضد كوفيد ما تزال ممكنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مسؤول إيطالي أن لا حاجة لإعادة النظر بالخطة الخاصة بالتطعيم ضد وباء كوفيد 19، لأنها ما تزال ممكنة.

وأكد المفوض الحكومي لحالة طوارئ كوفيد 19 الجنرال فرانشيسكو فيليوولو أن “الخطة لا يزال بالإمكان إتمامها. لقد اتخذت بعض الخطوات للمرونة بالاتفاق مع رئيس الوزراء دراغي ومن الآن وحتى نهاية أيلول/سبتمبر سنتسلم 54.5 مليون جرعة، قادرة على تغطية 80٪ من الجماهير القابلة للتطعيم”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الخطر طالما كان محيق بنا دائماً من ناحية الحصول على الجرعات فامتلاك احتياطي ليس بالأمر السيئ”، مبيناً أنه “في حالة وصول جرعات إضافية أو فاض شيئاً مما حصلنا عليه سابقاً في الربع الأخير، فهي موضع ترحيب”. وأستدرك “لكن إن لم يردنا شيء، فأود أن أطمئن الإيطاليين بأننا قادرين على إتمام الخطة بحلول أيلول/سبتمبر المقبل”.

وأوضح الجنرال أنه “تتم اعاد الجدولة مع المقاطعات، ونحن نقدم الدعم في إعادة الحجوزات والموازنة مع الاحتياطيات الاستراتيجية. لقد أجرينا موازنات مع 11 إقليم لتجنب إزعاج المواطنين”. وأردف “لقد تجاوزنا الجائحة، البيانات مطمئنة لكن الوباء لا يزال موجودًا. يجب الإيطاليين ألا يتأثروا بصخب التصريحات، بل أن يستمروا في تلقيح أنفسهم”.

وخلص فيليوولو مشيرا إلى أنه “حتى يوم أمس تم إجراء 512 ألف عملية تلقيح على الرغم من كل الجدل الدائر”.