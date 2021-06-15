دبلوماسي إيطالي: خطوة أولى نحو حضور متسق أكبر لتركيا في ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى دبلوماسي إيطالي أن تركيا قد أقدمت على “الخطوات الأولى نحو الطريق الصحيح في مجال حلف شمال الأطلسي (ناتو)”، وأنه “لا يمكن الحديث عن عودة إلى التزمّت في المستقبل القريب، بل أنها بدأت بالتفكير بشكل أكثر انسجاما مع نظام الناتو”.

وقال السفير الإيطالي السابق لدى تركيا، كارلو مارسيلي في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، غداة قمة الناتو في بروكسل التي ضمت الزعيم التركي رجب طيب أردوغان بين روادها، إن “السلطان صنع بعضاً من السلام مع بايدن وماكرون ومع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، بينما لم تهدأ العلاقة مع إيطاليا بعد، على الأقل على مستوى القادة”.

أعرب مارسيلي عن الاعتقاد بأن، “أردوغان عليه التعامل مع المشاكل المتزايدة داخليا ولا يمكنه تحمل أزمات دولية مفرطة”، وأنه “يبدو أن اللقاءات مع بايدن وماكرون كانت إيجابية، وقد شهدت بعض التقدم، وإن كانت البيانات الصحفية تخفي أحيانًا أي احتكاك”.

وتابع السفير السابق لدى تركيا، موضحًا أن “أهم المؤشرات أرسلتها أنقرة بتجميد شراء صواريخ من روسيا وأفغانستان، وفتح الباب أمام إمكانية البقاء للسيطرة على مطار كابول”، مبيناً أن “كلا النقطتين تمتلكان أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة”.

أما بشأن ليبيا، فقد أضاف الدبلوماسي “يجب أن نرى ما سيحدث، فلا أعتقد أن تركيا سترحل عنها بسهولة، على الأقل حتى عقد مؤتمر دولي”، بينما “قد يكون هناك ثمة اتفاق بشأن منطقة شرق البحر المتوسط”.

ثم تطرق مارسيلي إلى غياب لقاء أردوغان ودراغي، موضحا كيف أن “ذلك كان عارًا. لو كان من الممكن تحقيق ذلك، لكان مفيدًا للطرفين”. وحول العلاقات بين الزعيمين، قال إن “الموقف الذي نعلم عنه أنه ثقيل”، في إشارة إلى وصف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي قبل شهرين الرئيس التركي بـ”الديكتاتور”، والذي لم يستأنف أي حوار رفيع المستوى بعده.

وخلص السفير السابق في تركيا معرباً عن الاقتناع بأنه، “سيكون هناك سلام بحكم الأمر الواقع”، بين روما وأنقرة على أية حال. والآن “حان الوقت لترك الدبلوماسية تعمل لاستعادة العلاقات، وهي حقيقة لا مفر منها بسبب العلاقات التجارية والمصالح المشتركة في منطقة المتوسط”.