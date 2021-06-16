دي مايو يستقبل الرئيس التونسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في زيارته الأولى لإيطاليا.

واشارت مذكرة مقتضبة صدرت عن وزارة الخارجية في روما، إلى أن دي مايو وقع مع نظيره التونسي عثمان الجرندي مذكرة تفاهم حول التعاون التنموي بين البلدين، وأكد على أن “تونس شريك استراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​في القضايا المتعلقة بالهجرة والوضع في ليبيا.”

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن الزيارة الرسمية، إلى الجمهورية الإيطالية بدعوة من الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا التي بدأت اليوم وتستمر إلى يوم غد، سيلتقي خلالها كلا من من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإيطاليين.

وأضافت “ستُمثّل هذه الزيارة مناسبة متجدّدة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدّة مجالات، ومزيد ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدّة ملفّات إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك”.