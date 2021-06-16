منظمة إنسانية تشيد بصياد صقلي أنقذ 24 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أقدم صياد صقلي على انقاذ 24 مهاجراً السبت الماضي 24 كانوا يواجهون مصاعب بعد 39 ميلاً بحرياً عن جزيرة لامبيدوزا.

وبهذا الصدد، أعادت منظمة (Mediterranea Saving Humans) نشر صورة الصياد فينتشنتسو بارتينِكو على موقعها والمقابلة التي أجرتها معه مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية بالمناسبة، قائلة: “شكرا لك يا كابتن”.

وكان الصياد الصقلي قد قال في المقابلة: “سأقوم بذلك ألف مرة أخرى”، متذكراً اللحظات الحماسية لعملية الإنقاذ تلك.

ويتوجب بارتينِكو الاستعانة بمحامٍ لمواجهة الشكوى المرفوعة ضده لتجاوزه الحدود المسموحة، إذ اضطر للابتعاد 39 ميلاً بحريا عن الساحل لإنقاذ المهاجرين.

وكتبت المنظمة غير الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي أن “قانون البحار والقوانين الإنسانية تتجاوز أي أمر يصدره أشخاص عابثون يستخدمون سلطتهم لقتل الناس. نحن معك”.

في غضون ذلك، أجرى لوكا كازاريني، رئيس مهمة الإنقاذ التابعة لمنظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية، مكالمة هاتفية ودية مع الصياد، وقال: “عناق افتراضي من جانبنا للتعبير عن كل دعمنا فينتشنتسو.