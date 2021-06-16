ملك المغرب يهنيء بينيت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، إن نفتالي بينيت تلقى برقية تهنئة خاصة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة توليه منصبه.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نص الرسالة التي جاء فيها: “يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب لمعاليكم عن أحر تهانئي وأخلص متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية”.

وأضاف: “أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام”.

وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: “أشكر جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على تهانيه الحارة وألتمس التعبير عن بالغ تقديري لجلالته.

وأضاف: “تعتبر إسرائيل المغرب صديقة وشريكة هامة في المساعي الرامية لدفع السلام والأمن في المنطقة قدمًا”.

وتابع: “سأعمل على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كافة المجالات، بما سيحقق الرفاهية ولازدهار لكلا الشعبين اللذين تربطهما صداقة طويلة الأمد”.