المفوضية الأوروبية: حملات التطعيم تسير بشكل جيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طمأنت المفوضية الأوروبية إلى أن حملات التلقيح ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دول الاتحاد تسير بشكل جيد وأن الجرعات المتوفرة حالياً والموعودة مستقبلاً، بموجب العقود الموقعة مع الشركات المنتجة، كافية لتحصين أغلبية البالغين في دول الاتحاد.

وأشار المتحدث باسم المفوضية ستفان دو كيرسماكر، إلى أن الدول الأعضاء تسير على الطريق الصحيح وأن باستطاعة الاتحاد إعطاء اللقاحات لـ70% من البالغين من مواطنيه بحلول منتصف شهر تموز/يوليو القادم.

وتحاول المفوضية هذا الموقف طمأنة الجمهور، خاصة بعد انتشار انباء عن عجز شركة جونسون أند جونسون عن تسليم 55 مليون جرعة من اللقاح تم التعاقد عليها مع الأوروبيين.

في هذا الإطار، أكد دو كيرسماكر، أن المفوضية والدول الأعضاء تشغر جميعها بالقلق نتيجة هذا الأمر، وقال: “نحن على تواصل مع الشركة لمعرفة كيف يمكن حل المشكلة وتفادي التأخير”.

وأضاف أن المفوضية تريد التأكد بأن شركة جونسون أند جونسون ستستطيع الإيفاء بتعهداتها وتسليم 100% من اللقاحات المتعاقد عليها.

هذا وكانت المفوضية قد انخرطت بنزاع قضائي مع شركة استرازينيكا اثر عدم احترام الأخيرة لتعهداتها بشأن تسليم الجرعات المتعاقد عليها من اللقاح.