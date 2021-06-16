سيناتور إيطالي: وقف تدفقات الهجرة في ظل خطر سلالة دلتا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سيناتور إيطالي إلى وقف تدفقات الهجرة المستمر وبشكل خاص في ظل خطر تهديد سلالة دلتا لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا ايتاليا) ماوريتسيو غاسباري، أن “حالة طوارئ الهجرة التي استؤنفت بوتيرة خطيرة في الأشهر الأخيرة، يجب أن تتوقف بشكل نهائي”، كما “تمثل أخبار وجود بعض حالات الإصابة بسلالة دلتا بين المهاجرين الذين يصلون إلى لامبيدوزا، إشارة إنذار أخرى لا يمكن تجاهلها بالنسبة لإيطاليا”.

وأضاف غاسباري وهو عضو اللجنة الرئاسية لحزبه، أن “في مرحلة يُظهَر فيها الوضع تحسناً ملحوظاً أخيرًا بفضل تضحيات هذه الأشهر، وبعد كل الأحزان والمآسي، لا يمكننا المجازفة بمعاناة غزو آخر للمهاجرين مع خطر استيراد سلالات جديدة لفيروس كورونا والتي تتعذر السيطرة عليها”.

وأوضح السيناتور أنه “إزاء عمليات التفتيش التي أجريت على بعض المهاجرين الوافدين، هناك في الواقع عمليات رسوّ عديدة تخرج عن سيطرة السلطات”، ولهذا “هناك حاجة إلى سياسة أكثر شدة، والتي بالإضافة إلى حماية أراضينا ومواطنينا، تمنع مآسي البحر المرتبطة بتزايد رحلات اليأس هذه أيضًا”.

وخلص غاسباري الى القول “لقد ضقنا ذرعاً بتدفقات الهجرة، ولتقم أوروبا أيضًا بدورها في مواجهة حالة الطوارئ هذه”.