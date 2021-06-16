بوريل: العلاقات مع روسيا قابلة لمزيد من التدهور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن العلاقات بين الاتحاد وروسيا ستعرف مزيدا من التدهور في الفترة المقبلة بسبب الخيارات التي اتخذتها الحكومة الروسية.

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض مقترح اعده بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية لرسم ملامح العلاقة المستقبلية بين بروكسل وموسكو، حيث قال: “التدهور هو الأفق الواقعي الوحيد حالياً”، على حد تعبيره.

ويركز المقترح الأوروبي على ثلاثة محاور أولها رفض كل الانتهاكات الروسية للقوانين الدولية والحقوق في الداخل وفي الجوار، وثانيها يتمثل بتطويق نفوذ موسكو عبر تحصين المجالات الحيوية الأوروبية ضد التأثير الروسي أي تأمين مزيد من الاستقلالية في مجالات الطاقة وتدعيم الأمن السيبراني الأوروبي و مواجهة حملات التضليل بشكل أكثر فاعلية.

أما المحور الثالث، فيتعلق بمحاولة التعامل مع موسكو لمواجهة العديد من التحديات، فـ”روسيا شريك هام على الساحة الدولية، فلا يمكن تصور العمل على حل العديد من المشاكل الدولية مثل الصراع في الشرق الأوسط، الملف النووي الإيراني و ضبط التسلح النووي دونها”، حسب كلام المسؤول الأوروبي.

ويعتقد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك ما يكفي من الوسائل والأدوات من اجل “الضغط” على موسكو، إذ أن 75% من الاستثمارات الأجنبية في روسيا تأتي من شركات أوروبية، كما أن 40% من الموازنة الروسية تأتي من تصدير الغاز والنفط وأوروبا مستورد هام لهذه المواد.

في هذا المجال، حيث بوريل الدول الأوروبية على العمل معاً بروح من الوحدة والجدية و افهام موسكو انها لن تستطيع تفتيت الاتحاد وأن عليها التعامل معه ككتلة واحدة.

لكن المسؤول الأوروبي لم يخف رغبة الاتحاد في التوجه لاحقاً إلى علاقات أكثر إيجابية ووضوحاً مع الشريك الروسي، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق أولاً بمدى الحزم الأوروبي في تنفيذ مضمون هذه الاستراتيجية وبالخيارات التي قد تتخذها موسكو.

يذكر أن الاقتراح المقدم من قبل بوريل، بوصفه ممثلاً للسياسة الخارجية في الاتحاد، بالاشتراك مع المفوضية سيُناقش الاثنين القادم مع وزراء الخارجية ثم سيُعرض على زعماء الدول الأعضاء خلال قمتهم القادمة يومي 24 و25 الشهر الحالي لتبنيه.