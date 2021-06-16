عمدة لامبيدوزا: صيادنا الذي أنقذ المهاجرين فخر للجزيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس بلدية لامبيدوزا، توتوه مارتيللو، إن صيادنا “فينتشنتسو فخر للجزيرة بأسرها”.

جاء ذلك في تعليق لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية على قصة الصياد فينتشنتسو بارتينِكو البالغ من العمر 57 عامًا والذي أنقذ يوم السبت الماضي 24 مهاجراً كانوا على متن قارب على بعد 39 ميلاً بحرياً عن الجزيرة.

وأضاف العمدة مارتيللو أن بارتينِكو بـ”أفعاله، أثبت أكثر من كلمات كثيرة أن من يكون في عرض البحر لا ينظر إلى لون بشرة أو إلى مراوغات بيروقراطية ما، بل يتصرف وفقًا لقاعدة واحدة: يجب إنقاذ أياً كان”.

هذا وقد رُفعت دعوى قضائية ضد الصياد لانتهاكه قانون الملاحة، فقد كان في الواقع، يبحر في منطقة لا ينبغي أن يكون فيها. في غضون ذلك، وجد فينتشنتسو محامياً ليدافع عنه بالفعل. واختتم عمدة لامبيدوزا بالقول، إن “محاميّ الشخصي الذي يحظى بثقتي، مستعد” للدفاع عن بارتينِكو.