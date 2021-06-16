بوريل: نورد ستريم 2 ليس مشروعاً أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مشروع خط الغاز نورد ستريم 2 (خط لاستيراد الغاز السائل من روسيا إلى ألمانيا) ليس مشروعاً أوروبياً ولم يساهم الاتحاد في تمويله، مشدداً على أنه مشروع ألماني صرف.

وأدلى بوريل بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لعرض مقترح أوروبي يهدف لرسم ملامح العلاقات المستقبلية بين بروكسل وموسكو.

وينص المقترح الأوروبي، من بين نقاط عدة، على ضرورة أن تعمل دول الاتحاد على تأمين استقلاليتها في مجال الطاقة عبر الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، ما سيخفض، برأي بوريل، من اعتماد العواصم الأوروبية على الغاز الروسي وبالتالي يضعف تأثير موسكو.

ونفى بوريل أن يكون محتوى مقترحه دعوة “ضمنية ” لألمانيا لإيقاف هذا المشروع الذي تقدم كثيراً، رغم الجدل الكبير الذي لا يزال يُثار حوله، مضيفا: “لا أريد أن أقول لألمانيا ما يتعين عليها فعله”.

بالمقابل، حرص المسؤول الأوروبي على التذكير برأي بروكسل القائل بأن هذا المشروع ليس أولوية ولن يساهم في تنويع مصادر الغاز القادم إلى دول الاتحاد.

وطالب بوريل الأطراف المعنية بالمشروع باحترام قواعد السوق والمنافسة المعمول بها في الاتحاد فيما لو نجح هذا المشروع بالفعل.

يذكر أن مشروع نورد ستريم 2 يهدف إلى توصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق دون المرور بأوكرانيا.