دي مايو: لا نقاش داخل حركة خمس نجوم حول التحالف الغربي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وزير الخارجية الايطالي، القيادي في حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو وجود نقاش داخل الحركة أو إرادة من جانبها للتشكيك في التحالف الغربي والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما “حجر الزاوية في السياسة الخارجية الإيطالية”.

وجاء حديث دي مايو ردا على الجدل الذي أثارته زيارة مؤسس الحركة، الكوميدي بيبي غريللو، للسفير الصيني لدى إيطاليا يوم الجمعة الماضي تزامنا مع إنعقاد قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في المملكة المتحدة. وعاد غريللو لاحقا لينشر مقال على مدونته الالكترونية وصف القمة بأنها “استعراض أيديولوجي لم يشهد له مثيل منذ سقوط جدار برلين”.

وأكد دي مايو، خلال برنامج حواري للقناة الثالثة العامة (Rai3) مساء أمس على أن موقف حركة خمس نجوم “لم يتغير”، وقال: “يجب ألا يكون هناك أي غموض” بهذا الصدد. وأردف “لا أعتقد أن زيارة بيبي غريللو للسفارة الصينية قد أربكت قمة مجموعة السبع”، كما أن رئيس الوزراء ماريو “دراغي لم يثر أي موضوع يتعلق بشعوره بالإحراج” حيال تصرفات غريللو.

وأشار دي مايو إلى أن رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي يشاركه “نفس الموقف بالكامل”، وهو “الشخص الذي سيتم انتخابه بالتأكيد زعيمًا سياسيًا للحركة”.