وزيرة خارجية بلجيكا تدافع عن إدانة برلمان بلادها للصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دافعت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس عن موقف نواب بلادها، الذين صوتوا على قرار يدين ممارسة السلطات الصينية بحق أقلية الايغور المسلمة.

وشددت ويلمس، في تصريحات نُقلت عنها اليوم، على استقلالية البرلمان البلجيكي وحريته الكاملة في اتخاذ أي موقف يراه مناسباً تجاه أي ملف دولي أو محلي.

ويأتي كلام ويلمس بعد تصويت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي على مشروع قرار يدين تصرفات السلطات الصينية تجاه اقلية الايغور المسلمة وينبه إلى خطورة حدوث إبادة جماعية بحقهم، وهو الأمر الذي دفع بكين للتحذير من مغبة تدهور علاقاتها مع بروكسل.

وأشارت ويلمس إلى أن المسؤولين البلجيكيين يركزون، في كل حواراتهم المتعددة المستويات مع نظرائهم الصينيين، على ضرورة احترام حقوق الانسان، فـ”نحن نعبر دائماً عن قلقنا تجاه وضع اقلية الايغور وكذلك الوضع في هونغ كونغ”، على حد قولها.

كما أفادت المسؤولة البلجيكية، المتواجدة حالياً في اليونان، بأنها أكدت للطرف الصيني على استقلالية وحرية البرلمان، الذي “يراقب عمل الحكومة ولا يعود لنا كسلطة تنفيذيه مراقبته”، على حد تعبيرها.

يذكر أن السلطات الصينية قد دعت بلجيكا إلى “تصحيح” الخطأ.

وكانت برلمانات عدة دول مثل بريطانيا، كندا، ليتوانيا، جمهورية التشيك وهولندا قد صوتت على قرارات مماثلة تحذر من خطر الإبادة الجماعية لأقلية الايغور.