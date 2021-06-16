ماتاريلا: استقرار ليبيا أولوية ولن يتحقق إلا بمغادرة المرتزقة والقوات الاجنبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا على أن المصالحة الوطنية والاستقرار في ليبيا تمثلان “أولوية للسياسة الخارجية الإيطالية”، والتي يتطلب تحقيقها “مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية” لأراضيها.

هذا ما برز خلال المحادثات التي جرت اليوم الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في روما (قصر كويرينالي) بين ماتّاريلا ونظيره التونسي قيس سعيد بحضور وزيري الخارجية لويجي دي مايو والداخلية لوتشانا لامورجيزي، حيث جدد الرئيس الايطالي دعم بلاده لجهود الامم المتحدة في ليبيا.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن زيارة سعيد الرسمية اليوم وغدا إلى روما بدعوة من نظيره ماتّاريلا، ستشمل أيضا لقاء مع رئيس الوزراء ماريو دراغي. وأضافت “ستُمثّل هذه الزيارة مناسبة متجدّدة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدّة مجالات، ومزيد ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدّة ملفّات إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك”.