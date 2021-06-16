ماتاريلا: زيارة الرئيس التونسي لإيطاليا فرصة لإعادة تأكيد الصداقة والشراكة بين بلدينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-اعتبر رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتّاريلا أن زيارة نظيره التونسي، قيس سعيد الحالية لروما فرصة لـ”إعادة تأكيد الصداقة والشراكة العظيمة ذات الأهمية القصوى” بين البلدين.

وقال ماتّاريلا: “نتقاسم قيم الديمقراطية والقرب الجغرافي والتاريخ المشترك”، مشيرا، خلال استقبال ضيفه التونسي في زيارة رسمية هي الاولى لإيطاليا، الى الروابط الثقافية بين البلدين على ضفتي المتوسط وإلى العلاقات الاقتصادية التي تجعل إيطاليا الشريك التجاري الثاني لتونس بين دول الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن زيارة الرئيس التونسي لإيطاليا كانت مقررة في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الصحية.