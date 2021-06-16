إيطاليا: 52 وفاة جديدة بكورونا واستمرار وتيرة انحدار المنحنى الوبائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت مساء اليوم الاربعاء تسجيل 52 وفاة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما بلغت الاصابات الجديدة 1400 حالة، ما يؤكد إستمرار وتيرة إنحدار المنحنى الوبائي في البلاد.

الاصابات المعلنة أمس كانت 1255 إصابة والوفيات 63.

ويصل بذلك إجمالي الوفيات، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 127 ألفا و153، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس إلى 4 ملايين و248 ألفا و432، من بينهم أربعة ملايين و19 ألفا و424 تعافوا من الجائحة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة المؤكدة اليوم 101 ألف و855 حالة (بإنخفاض قدره 4051)، من بينها 471 حالة لمرضى يتعالجون في وحدات العناية المركزة.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات للكشف عن الفيروس تبلغ 0.7%، بعد إجراء أكثر من 203 آلاف فحص جزيئي ومستضدي خلال الـ24 ساعة الماضية.