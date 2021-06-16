وزيرة الداخلية الايطالية: حالة الطوارئ تعتمد على مسار حملة التطعيم ضد كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي إلى أن مسألة إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بوباء كوفيد-19 أو تمديدها تعتمد على مسار حملة التطعيم الوطنية.

وقالت في تصريح للصحفيين الاربعاء، على هامش حدث بسفارة إيطاليا لدى الكرسي الرسولي، “سنرى في الأيام القليلة القادمة، لأنه من الواضح أننا نترقب كيف تسير خطة التطعيم أيضًا”.

وقد أعرب كل من زعيم حزب الرابطة الشريك في الائتلاف الحاكم، ماتيو سالفيني وزعيمة حزب (إخوة إيطاليا) المعارض جورجا ميلوني عن رفضهما تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي في 31 تموز/يوليو القادم، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن رئيس الوزراء ماريو دراغي يرغب في تمديدها حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2021.