دراغي يستقبل رئيس الجمهورية التونسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي استقبل اليوم الاربعاء بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

ولم تشر الحكومة الايطالية في إعلانها عن اللقاء إلى ما دار بين الاثنين، إلا أنه من المرجح أنه تطرق الى أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وتدفقات الهجرة المنطلقة من السواحل التونسية، إضافة إلى الاوضاع في ليبيا.

ووصل الرئيس التونسي الى روما، في أول زيارة رسمية لإيطاليا، في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله بمطار (تشامبينو) العاصمي وزير الخارجية، لويجي دي مايو.

وأجرى رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا لاحقا إجتماعا مع نظيره سعيد، أكد خلاله على أن الزيارة تأتي بمثابة”إعادة تأكيد على الصداقة والشراكة ذات الأهمية القصوى” التي تربط البلدين.