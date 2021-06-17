وزير إيطالي: الإنقاذ في البحر واجب أخلاقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير إيطالي عن اقتناعه بأن عمليات إنقاذ الناس في عرض البحر تمثل واجباً أخلاقياً.

وقال وزير البنية التحتية والنقل المستدام، إنريكو جوفانّيني، أثناء عرض عملية “بحر آمن” التابعة لقوات خفر السواحل، أمس إن “مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات هي بمثابة خيار حياتي، حتى إن كان أمام شخص واحد يواجه صعوبة”.

وخلص الوزير جوفانّيني المنتمي للتيار المستقل الى القول، إنه “كما قال رئيس الوزراء (ماريو دراغي)، إن الواجب الأخلاقي هو إنقاذ الناس”.

يذكر أن عملية “بحر آمن” هي قوة جوية بحرية مهمتها القيام، طبقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة، بالدوريات والمراقبة والأنشطة الأمنية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط قرب السواحل الليبية.

وكانت العملية التي ولدت في 12 آذار/مارس 2015 باسم “جهاز المراقبة الجوية والبحرية والأمن البحري”، ثم أطلق عليها اسم “بحر آمن” في 15 نيسان/أبريل، تشهد استخدام الأصول البحرية والجوية لقوات البحرية الإيطالية.