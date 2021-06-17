عملية أمنية أوروبية تؤدي إلى اعتقال 9 مطلوبين للعدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية أمنية جرت على مستوى أوروبي وقادت إلى اعتقال 9 أشخاص مطلوبين للعدالة.

وقالت المصادر ذاتها، إن “عمليات الاعتقال: 6 في بلغاريا، 2 في المانيا وواحدة في إنجلترا، جاءت نتيجة العملية الأمنية الثانية التي تنسقها دائرة التعاون الشرطي الدولي التابعة للمديرية المركزية للشرطة الجنائية، التي يديرها المحافظ فيتوريو ريتزي، كجزء من مبادرة “العملية البلغارية”.

وذكرت المصادر أنه “تم تطوير العملية ضمن الشبكة الأوروبية لفرق البحث النشط عن الفارين من وجه العدالة (ENFAST) من خلال التعاون بين فريقي التدخل السريع الإيطالي والبلغاري، بدعم من خبراء الأمن الإيطاليين العاملين في بلغاريا، وألمانيا وإنجلترا”، فضلا عن “مكتب التعاون القضائي بوزارة العدل”.

وأشارت المصادر إلى أن “المبادرة التي تهدف إلى تحديد مكان وجود البلغاريين في الخارج، الخاضعين لإجراءات تقييدية إيطالية لم يتم تدويلها بعد، والتي أدت بالفعل إلى اعتقال 6 هاربين آخرين في 13 أيار/مايو الماضي، سمحت أمس والليلة الماضية بتنفيذ إجراءات الحجز الدولية التي أصدرتها سلطات قضائية إيطالية عديدة ضد 9 بلغاريين مدانين بجرائم مثل التآمر، العنف الجنسي، استغلال الدعارة، المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية، خرق الأنظمة الرقمية، السرقة المشددة، الابتزاز، غسيل الأموال وجرائم أخرى”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “مع هذه العملية الأخيرة، تم حتى الآن تنفيذ 15 اعتقالا بالتنسيق مع بلغاريا في إطار مبادرة (العملية البلغارية) في 4 دول (بلغاريا، ألمانيا، السويد وإنجلترا). وبدأت على الفور إجراءات تسليم المجرمين التسعة إلى إيطاليا وإخضاعهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم”.