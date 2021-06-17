الخارجية الإيطالية توصي بالاقتداء بألمانيا لإزالة الكربون من الاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أوصت وزارة الخارجية الايطالية بالاقتداء بألمانيا لإزالة الكربون من الاقتصاد.

ودعا بيان صدر عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الخميس، إلى “إزالة الكربون من الاقتصاد بحلول عام 2050″، مبيناً أن “هذا هو الهدف الأساس للاستراتيجية الوطنية الجديدة لاستخدام الهيدروجين التي أطلقتها الحكومة الألمانية”.

وأوضح البيان أن الاستراتيجية “تركز على التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق الاستقلال عن الطاقة النووية (بحلول عام 2022)، وعن الفحم (بحلول عام 2038)”.

وخلصت مذكرة (فارنيزينا) الى القول، إن “هذان هدفان طموحان يمكن لإيطاليا أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا فيهما”.