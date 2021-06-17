ميلوني: مخاطر حزب موحد لتيار يمين وسط أكبر من مزاياه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت زعيمة حزب أخوة إيطاليا المعارض، جورجا ميلوني عن الاقتناع بأن تشكيل اتحاد لتيار يمين الوسط “فكرة جيدة”، إلا أن “الحزب الواحد ينطوي على مخاطر أكثر من الفوائد”. وهذه ليست مواقف “يرغبها الإيطاليون” في الوقت الحالي.

وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الخميس، أن “العلاقات الشخصية مع رئيس الوزراء ماريو دراغي قد تكون جيدة”، لكن “المشاكل السياسية لا تزال قائمة”. فـ”لا يزال هناك كثير من الاستمرارية مع الحكومة السابقة، حتى لو كان عمل (المفوض الحكومي لحالة الطوارئ الصحية الجنرال فرانشيسكو) فيليوولو لا يمكن مقارنته بعمل سلفه أركوري”.

وأضافت البرلمانية أن “هناك ارتباك خطير حول اللقاحات، فقضية تلقيح الصغار تطرح كثيراً من الأسئلة، وهناك إجابات غير وافية بشأن التوظيف والشركات”، واختتمت بالقول إن ذلك “حتى قبل وقف تسريح العمال، لأن القضية الحقيقية هي الشركات التي يتم إغلاقها”.