البابا: حيثما يغيب احترام للمسنين ينعدم مستقبل للشباب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس في تغريدة لمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، أنه “حيثما لا يوجد احترام للمسنين لا يوجد مستقبل للشباب”.

وقد كان ما يتعرض له المسنون خلال فترة الوباء بسبب الوحدة محور حديث مسؤول رعوية المسنين في دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، فيتوريو تشيلتسو في مقابلة أجراها معه موقع فاتيكان نيوز عقب تغريدة للبابا فرنسيس لمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين.

وأشار تشيلتسو لموقع (فاتيكان نيوز) في بداية حديثه إلى أن “مرحلة الجائحة الحالية قد فاقمت ما يعتبره السبب الأساسي لما يتعرض له المسنون من انتهاكات، الوحدة. وقال في هذا السياق إن المسنين كلما كانوا وحيدين كلما كانوا أكثر عرضة للانتهاكات وسوء المعاملة”.

وتابع أن “الجائحة قد عودتنا على اعتبار بقاء الشخص بمفرده أمرا طبيعيا، إلا أن هذا غير صحيح لأي شخص وغير مقبول بالنسبة للمسنين”. ثم ذكَّر بـ”تأكيد البابا فرنسيس المتكرر على أنه لا يمكننا ترك المسنين بمفردهم”، وأشار إلى “انتشار ثقافة إقصاء وإلى ترك المسنين وحيدين”.

وتطرقت المقابلة بعد ذلك إلى “ما يتعرض له المسنون خلال فترة الجائحة حيث تشير دراسات إلى تعرض واحد من كل خمسة ممن ما فوق الخامسة والستين من العمر خلال أشهر الجائحة إلى سوء معاملة، ما يعني زيادة في هذه الظاهرة بنسبة ٨٤٪ مقارنة بما قبل الجائحة”.

وذكر أن “الدراسات توضح أن الاحتيالات المالية إزاء المسنين قد تضاعفت بينما زادت أشكال سوء المعاملة الجسدية بما يتجاوز ثلاثة أضعاف”. وفي هذا السياق “لا تقع الانتهاكات الجسدية داخل العائلة بل حيثما لا يتمتع المسنون بحماية العائلة”.

وأضاف بالتالي أن “على كل عائلة واجب التحقق من الظروف التي يعيش فيها المسنون، كما وتحدث عن واجب هام للجماعة المسيحية أي الاهتمام بالمسنين الذين لا عائلة لهم وأن تصبح الجماعة عائلة للمسنين الذين يعيشون في وحدة”.

وأراد المسؤول التذكير في هذا السياق بأن “البابا فرنسيس يصر على تسمية المسنين بالأجداد، ما يؤكد فكرة ضرورة أن يكونوا في عائلة”. وأن “البابا يعلم أن المسنين لا يعيشون دائما في عائلات وأن كثيرين منهم ليسوا أجدادا، إلا أن كل مسن يعيش وحيدا هو جدك حسب ما ذكر الأب الأقدس في صلاة التبشير الملائكي في ٢٦ تموز يوليو السنة الماضية”.

وأشار تشيلتسو إلى “إعلان قداسة البابا ٢٥ تموز يوليو القادم، أي بعد عام من هذه الكلمات، اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين وذلك مع الاحتفال بعيد القديسَين يواكيم وحنة “جدَّي” يسوع. وحول هذا إنه “سيكون فرصة كبيرة لوضع الأجداد في مركز جماعاتنا”، وأعرب عن “الرجاء أن يكون هناك في كل جماعة وأبرشية ورعية قداس محوره المسنون وأن يتوجه الشباب في هذه المناسبة إلى لقاء المسنين”.

وخلص المسؤول الفاتيكاني موجها باسم الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة نداءً إلى الشباب “كي يتوجهوا لزيارة الأجداد والمسنين الوحيدين”.