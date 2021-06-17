بلجيكا: استمرار انخفاض كافة منحنيات وباء كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السلطات الصحية في بلجيكا استمرار انخفاض كافة منحنيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسلطت السلطات الضوء على الانخفاض الملحوظ في عدد الأسرة المشغولة في المشافي من قبل مرضى كوفيد 19، مؤكدة أن أفراد هذه الشريحة من المصابين لا يتجاوزون حالياً 592 مريضاً منهم 247 في وحدات العناية المشددة.

وسجل المركز الوطني لإدارة الأزمات تراجعاً في أعداد الإصابات اليومية في الفترة ما بين 7 -13 حزيران/يونيو بنسبة 43% عن الأسبوع الذي سبقه.

يذكر أن 1,077,758 شخصاً قد أصيبوا بالوباء وتوفي 25,110 آخراً بسببه أيضاً منذ بداية انتشاره في البلاد.

هذا وتشير التقارير المحلية إلى أن أكثر من 50% من السكان في البلاد قد تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح.