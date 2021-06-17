هنية في المغرب رغم تجديده علاقاته مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – المغرب – التقى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية مع رئيس الوزراء المغربي رئيس حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.

ووصل هنية الى المغرب على رأس وفد من الحركة “في إطار التحرك السياسي والدبلوماسي النشط الذي يقوم بها في أعقاب معركة سيف القدس”، كما قالت (حماس) في بيان وصل اليوم الخميس لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأشارت الحركة الى ان هنية “قام بلقاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم التقى وزير المخابرات المصري في القاهرة، ويُعتبر المغرب محطته الثالثة، وسوف يزور عقبه موريتانيا مطلع الأسبوع المقبل”.

وقالت إن الوفد “استهل زيارته إلى المغرب بلقاء رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وقادة حزب العدالة والتنمية، وقد حظي الوفد باستقبال رسمي من وزارة الخارجية وصحبة الحرس الملكي، وسوف يُجري خلال الأيام القادمة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين كبار وبرلمانيين وقادة أحزاب”.

ونقلت عن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين أن “هذه الدعوة في سياق الموقف المغربي ملكًا وحكومةً وشعبًا في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله حتى ينال حقوقه ويبني دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

واستعرض رئيس الوزراء مواقف الملك الرافضة لصفقة القرن وتهويد القدس، مشيرًا إلى آخر هذه المواقف بتوجيه الدعم لغزة والضفة إبان الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة.

وأشار العثماني إلى “أهمية وحدة الصف الفلسطيني لتقوية القضية الفلسطينية والوقوف في وجه مخططات الاحتلال”، وأكد “دعم حزب العدالة والتنمية للشعب الفلسطيني ومقاومته ونصرتها”، معتبرًا “تقوية العلاقة مع كل الفئات الفلسطينية علاقة صداقة وتعاون”.

وأضاف: “أشد على أيدي الشعب الفلسطيني ومقاومته وأخص بالذكر سكان حي الشيخ جراح في القدس وهم ينوبون عنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والقدس”.

وبدوره فقد أكد هنية “تقدير شعبنا الفلسطيني للمغرب ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، معتبرًا أن من تقدير الله أن جعل هذه الزيارة للمغرب بعد انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته وأمتنا في جولة مفصلية من جولات الصراع مع الاحتلال”.

وذكر “إذا كان المغرب بعيدا جغرافيا لكنه في قلب الوطن العربي والإسلامي وعلى تماس بالقدس والأقصى في الماضي والحاضر والمستقبل”، مشيرًا إلى باب المغاربة وحي المغاربة في القدس.

وأضاف “أننا سوف نبحث بعمق العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بتطورات الوضع على الساحة الفلسطينية والمنطقة”.

يذكر ان المغرب استأنف نهاية العام الماضي علاقاته الدبلوماسية مع إٍسرائيل.