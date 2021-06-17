رئيس النواب الليبي يلتقي نظيره الايطالي في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل رئيس مجلس النواب اللليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أن صالح “عقب وصوله إلى مطار تشامبينو الإيطالي، توجه إلى مقر مجلس النواب للقاء رئيسه روبيرتو فيكو وذلك لبحث مسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا”.

الصافي، وفي تصريحات من روما، اشار الى أن صالح أكد خلال لقائه مع نظيره الايطالي “الرفض التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 كانون الاول/ديسمبر 2021”.

واضاف المستشار الاعلامي: “فخامة الرئيس ثمّن الدور المهم لمعالي رئيس مجلس النواب والحكومة الايطالية لاهتمامها بالشأن الليبي، مشيراً إلى أن ايطاليا كانت في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي في ليبيا، داعياً الشركات الإيطالية إلى العودة إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة بالبلاد”.