المفوضية الأوروبية: لا تاريخ لتقديم مقترحاتنا بشأن استمرار مساعدة اللاجئين في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تحفظت المفوضية الأوروبية على إعطاء تاريخ محدد للإعلان عن مقترحاتها بشأن استمرار مساعدة اللاجئين في تركيا.

وأشارت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي دانا سبينانت، إلى أن العمل يجري حالياً على مختلف المستويات لإعداد الاقتراح، فـ”لا نستطيع القول الآن ما إذا كنا سنعلنه قبل أو بعد القمة الأوروبية القادمة”، حسب كلامها.

هذا وكان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد كلفوا المفوضية إعداد خطة محددة للاستمرار في مساعدة تركيا على النهوض بعبء اللاجئين المتواجدين على أراضيها، وكان يُفترض طرحها للنقاش خلال القمة الأوروبية المقررة نهاية الأسبوع القادم في بروكسل.

ولم تقدم المتحدثة أي تفاصيل عن سبب هذا “التأخير” مكتفية بالتأكيد أن المفوضية ستحترم التزاماتها تجاه الدول الأعضاء.

في هذا السياق، ألمحت مصادر أوروبية إلى أن النقاش يجري حالياً من أجل تحديد المبلغ الممكن لأوروبا أن تضعه مرة أخرى على الطاولة لحث تركيا على الاحتفاظ باللاجئين، وكذلك حول الشروط التي سترتبط بذلك.

ويُنظر إلى المقترح المقبل على أنه تمديد أو استكمال للاتفاق المبرم بين بروكسل وتركيا عام 2016 والذي ينص، في خطوطه العريضة، على توفير أموال أوروبية لمساعدة اللاجئين على الأراضي التركية مقابل قيام تركيا بضبط حدودها.

وقد ضخ الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق 2016 ما معدله 6 مليار يورو في برامج لدعم اللاجئين والمجموعات المضيفة لهم على الأراضي التركية.

هذا ودأبت المفوضية على مطالبة أنقرة باحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق المذكور.