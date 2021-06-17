توافق أوروبي على إنشاء صندوق للتخفيف من آثار بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توصل المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبيين إلى توافق مبدئي على انشاء صندوق خاص للتخفيف من آثار وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على عدة قطاعات في العديد من الدول الأعضاء.

ويهدف هذا الصندوق الذي تبلغ قيمته 5 مليار يورو، إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد، خاصة و يتوجه لشركات عاملة في قطاعات نوعية تأثرت أكثر من غيرها بالانسحاب البريطاني.

من جهته، أعتبر وزير الدولة البرتغالي للشؤون الخارجية والذي تراس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، أن التوصل لهذا الاتفاق يبعث برسالة واضحة مفادها تصميم الاتحاد على مساندة كل الدول، المواطنين و القطاعات التي تأثرت ببريكست.

وأشار أوغستينو سانتوس سيلفا، إلى هذا الصندوق سيؤمن مساعدات طارئة ومناسبة للشركات التي تضررت بفعل بريكست، بحيث “سنتخذ اجراءات سريعة لمساعدتهم على التعاطي مع الظروف المستجدة والآثار السلبية لما حدث”، وفق كلامه.

هذا وسيفتح اتفاق المجلس والبرلمان على انشاء هذا الصندوق الباب امام تبنيه بشكل نهائي، ما سيسمح بالبدء بتوزيع الأموال للشركات المتضررة والعاملين المتأثرين قبل نهاية العام الحالي.

وتأتي أموال الصندوق ضمن اطار الموازنة العامة الأوروبية للأعوام 2021-2027.