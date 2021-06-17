جينتيلوني: نمو محتمل للاقتصاد الاوروبي أكبر من التقديرات الاولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي، باولو جينتيلوني تفاؤلا بشأن مسار النمو على المستوى الاوروبي، ولكنه حذر من آثار تحور فيروس سارس –كوف-2 المسبب لوباء كوفيد-19 .

وقال جينتيلوني، رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، في مداخلة عبر تقنية الاتصال عن بعد خلال حدث إقتصادي، “مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدر نموا بنسبة 4.2% هذا العام و 4.4% العام المقبل، بينما أصدر البنك المركزي الأوروبي توقعات أكثر تفاؤلاً وتقدمًا”، والذي لم يستبعد أيضا “تطورات سلبية محتملة، بالنظر الى متحورات كورونا”.

وأضاف “الحقيقة هي أننا لا نعرف تمامًا سلوك الطلب المكبوت، والمستوى العالي جدًا من المدخرات المتراكمة، وبأي طريقة ستسير هذه المرحلة الجديدة بعد الوباء”.

وقال المفوض الاوروبي إن “انتعاش الاقتصاد الأوروبي ضروري بالتأكيد بعد إنكماش بنسبة 6% في عام 2020 بسبب كوفيد-19″، كما أن الوضع الاقتصادي في فترة ما قبل الوباء “لم يكن ذهبيًا”. وقال “بالتالي هدف خطة التعافي الاوروبية ليس مجرد إحداث قفزة للاقتصاد” ولكن بلوغ “توازن مقبول بين اقتصادات الدول الأوروبية المختلفة وجعل النمو مستدامًا”.