دي مايو يرحب بإنفراج أزمة تأشيرات عناصر البعثة العسكرية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزارة الخارجية الايطالية الخميس عن ترحيبها بقرار السلطات الليبية إعادة تنشيط إجراءات إصدار التأشيرات لأفراد البعثة العسكرية الإيطالية في مصراتة العاملة في إطار مهمة المساعدة والدعم الثنائية في ليبيا (MIASIT).

وأردفت في مذكرة “هذا تطور إيجابي من شأنه أن يسمح للبعثة بالعودة إلى العمل الطبيعي”، والذي تمّ في “ختام حوار مستمر مع سلطات طرابلس أجرته وزارة الخارجية وسفارة إيطاليا في طرابلس، في اتصال دائم مع وزارة الدفاع”.

وفي ذات الصدد، نقلت المذكرة عن وزير الخارجية لويجي دي مايو قوله: “هذه النتيجة، التي أشكر عليها أيضًا الوزير (لورينزو) غويريني إشارة مهمة على التعاون الذي أبدته السلطات الليبية، وهو جزء من تعاون ثنائي أوسع وأكثر استراتيجية بين إيطاليا وليبيا”.

وكانت أحزاب إيطالية قد إنتقدت في وقت سابق ما وصفته “عدم تعاون” السلطات الليبية في إصدار تأشيرات دخول لبدلاء لعناصر بالبعثة انتهت مدة خدمتهم في ليبيا، فضلا عن توقف الامدادات المرسلة من إيطاليا الخاصة بالبعثة لعدة أشهر في الميناء “دون أي سبب”.