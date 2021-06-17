بلجيكا: أربع وفيات ربما مرتبطة بلقاحات الناقل الفيروسي المضادة لكوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت الوكالة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الصحية في بلجيكا ان لقاحات مضادة لكوفيد-19 تستخدم تقنية الناقل الفيروسي (viral vector) قد تكون مسؤولة عن اربع حالات وفاة في البلاد.

وأشارت الوكالة في احدث تقاريرها المتعلقة بالآثار الجانبية المتصلة باللقاحات المضادة لكوفيد-19، إلى أن ثلاث حالات وفاة قد تكون مرتبطة باستخدام لقاح استرازينيكا، والرابعة ترتبط بلقاح جونسون اند جونسون.

ويأتي هذا بعد الإبلاغ عن وفاة 163 شخصاً في البلاد بعد تلقيهم اللقاح، حيث “لم يتم إقامة رابط بين اللقاح والوفاة إلا بالنسبة لأربع حالات”، وفق البيان الصادر عن الوكالة اليوم.

كما سجلت الوكالة 6008 اخطاراً أخر تفيد بشعور من تلقوا اللقاح بأعراض مزعجة مثل ارتفاع درجة الحرارة، ألام عضلية واعياء واحمرار وألم في مكان الحقن.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأعراض “الخفيفة والمعروفة ” تختفي بشكل عام بعد عدة أيام.

في السياق نفسه، أكدت الوكالة أن الأعراض الجانبية قد تظهر لدى بعض الأشخاص بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاحات فايزر ومودرنا، وبعد تلقي الجرعة الأولى من استرازينيكا.

وتؤكد السلطات الصحية البلجيكية أن الأعراض الخفيفة والمتوسطة أمر معروف ومصرح عنه من قبل الشركات المصنعة للقاحات.

هذا وتوصي المؤسسات الصحية الأوروبية الأطباء والمرضى في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الانتباه والابلاغ عن أي عارض يظهر بعد تلقي اللقاح، مشددة على أن حالات تجلط دم قد تحدث بشكل نادر بعد ثلاثة أسابيع من تلقيه.