إيطاليا: 37 وفاة جديدة بكورونا وتسجيل 1325 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت مساء اليوم الخميس تسجيل 37 وفاة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما بلغت الاصابات الجديدة 1325 حالة، ما يؤكد مجددا إستمرار وتيرة إنحدار المنحنى الوبائي في البلاد.

الاصابات المعلنة أمس كانت 1400 حالة والوفيات 52 وفاة.

ويصل بذلك إجمالي الضحايا، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 127 ألفا و190، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس إلى 4 ملايين و249 ألفا و755، من بينهم أربعة ملايين و23 ألفا و957 تعافوا من الجائحة.

وتراجعت لأول مرة منذ أشهر الحالات النشطة المؤكدة تحت سقف المائة ألف حالة ، حيث تبلغ اليوم 98 ألفا و608 حالة (بإنخفاض قدره 3247)، من بينها 444 حالة لمرضى يتعالجون في وحدات العناية المركزة.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات للكشف عن الفيروس استقرت لليوم الثالث على التوالي عند 0.7%، بعد إجراء أكثر من 200 ألف فحص جزيئي ومستضدي خلال الـ24 ساعة الماضية.