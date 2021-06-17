فيكو يلتقي صالح ويتحدث عن دور أوروبي مفترض لإعادة توحيد ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس مجلس النواب الايطالي، روبرتو فيكو إلى أن لقائه صباح الخميس بمقر المجلس في روما مع نظيره الليبي، المستشار عقيلة صالح، “كان فرصة لمناقشة الخطوات المتقدمة المحققة مؤخرًا، من وقف إطلاق النار إلى بدء عملية الاستقرار المؤسسي في ليبيا، والتي من المفترض أن تقود إلى الانتخابات السياسية في 24 كانون الاول/ديسمبر” المقبل.

ورأى فيكو، في منشور على منصة (فيسبوك)، أن “بوسع أوروبا أن تلعب دورا مهما في مسار المصالحة وإعادة توحيد ليبيا”، وذلك بـ”المساعدة على ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار والظروف الأمنية، والتي تمر أيضًا عبر انسحاب جميع المقاتلين الأجانب الموجودين حاليًا على الأراضي” الليبية.

ونوه رئيس مجلس النواب الايطالي بـ”أهمية مؤتمر برلين الثاني والمقرر عقده في الأيام القليلة المقبلة للعملية الانتقالية” في ليبيا.

وقال “لقد تحدثت مع الرئيس صالح حول هذا الموضوع والمواضيع الاخرى الملحة أمام مجلس النواب الليبي، بدءاً بالموافقة على الميزانية والإصلاحات وقانون الانتخابات”، مشيرا إلى أنه أكد لضيفه الليبي استعداد إيطاليا “لتعزيز الحوار بجميع أشكاله”.

وخلص فيكو إلى أن “استقرار ليبيا هو استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط”، وأن “التزام أوروبا والحكومات والبرلمانات بتحقيق هذا الهدف يعتبر أمرا أساسيا”.