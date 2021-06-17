بوريل إلى بيروت السبت المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للإتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل أنه سيقوم بأول زيارة رسمية إلى لبنان يومي السبت والاحد القادمين.

وأشار بيان صدر في بروكسل الخميس بهذا الصدد، إلى أن الزيارة “نيابة عن الاتحاد الأوروبي، تأتي في لحظة حرجة للغاية تعاني فيها البلاد من أزمات عديدة”، وفي وقت “تحتاج فيه القيادة السياسية اللبنانية بشكل عاجل إلى تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات رئيسية”.

وتحدث البيان عن أن بوريل “سيقوم بإيصال رسائل مهمة إلى القيادة اللبنانية”، كما “سينقل تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة للغاية”

وسيعقد المسؤول الاوروبي اجتماعات مع القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين، وكذلك مع منظمات من المجتمع المدني. ويتضمن جدول الزيارة لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.