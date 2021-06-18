دي مايو يلتقي صالح ويؤكد أهمية اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية الموحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو على أهمية إعتماد القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي للتمكن من إجراء الانتخابات السياسية في ليبيا فعليًا في الموعد المحدد 24 كانون الاول/ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الخميس بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنسينا) بالعاصمة روما مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

ووفق مذكرة صدرت في اعقاب اللقاء، شدد دي مايو على أهمية إقرار البرلمان الليبي للميزانية الموحدة لعام 2021، والتي تعتبر ضرورية من أجل تحسين الظروف الاجتماعية في البلاد ، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

المذكرة نوهت بأن اللقاء بين دي مايو وصالح جاء قبل أيام قليلة من مؤتمر برلين الوزاري حول ليبيا في يوم 23 حزيران/يونيو الجاري، والذي يعتبر دليلا آخرا على الالتزام المتزايد من المجتمع الدولي لصالح عمل الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام وبسط الاستقرار في ليبيا.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب، دعم إيطاليا الكامل لاستقرار البلاد وعزمها على التعاون مع السلطة المؤقتة ومع جميع مفاصل الدولة الليبية لدعم المراحل المقبلة من الانتقال المؤسسي، التي تستدعي من مجلس النواب القيام يدور حاسم.

على المستوى الثنائي، أكد دي مايو اهتمام إيطاليا بتعزيز مسار عملية إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية الليبية بشكل أكبر.

وفضلا عن إعادة تنشيط المشاريع في قطاعات التعاون التقليدية، بدءًا من البنى التحتية، أعلن وزير الخارجية استعداد إيطاليا أيضا لإطلاق وترسيخ التعاون في مجالات استراتيجية أخرى، مثل الطاقة والثقافة والآثار والصحة.