دي مايو: نحن بحاجة للحفاظ على حوار حازم وصريح مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه “يتعين الحفاظ على حوار حازم وصريح مع الصين من أجل معالجة القضايا محل الخلافات بشكل واضح والدفاع عن القيم الديمقراطية التي نؤمن بها”.

وقال دي مايو، القيادي في حركة خمس نجوم الايطالية، في مقابلة مع صحيفة (البيريوديكو) الاسبانية إن “الحوار ينبغي أن يهدف، في ذات الوقت، إلى تهيئة الظروف لإشراك الصين في التحديات العالمية الكبرى والحفاظ على علاقات اقتصادية متوازنة ، تقوم على قواعد معينة ومنافسة عادلة”.

وجاء حديث دي مايو في أعقاب جدل سياسي داخلي أثاره مؤخرا مؤسس حركة خمس نجوم، بيبي غريللو بلقائه السفير الصيني لدى إيطاليا يوم الجمعة الماضي تزامنا مع إنعقاد قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في المملكة المتحدة ودعوة الرئيس الامريكي جو بايدن لوقف نفوذ بكين المتزايد. وعاد غريللو لاحقا لينشر مقال على مدونته الالكترونية وصف القمة بأنها “استعراض أيديولوجي لم يشهد له مثيل منذ سقوط جدار برلين”.

وتتهم أحزاب إيطالية، خاصة تلك المحسوبة على اليمين، حركة خمس نجوم بتبني سياسة موالية للصين، ولكن دي مايو نفى مرارا هذا الامر مؤكدا أن الانتماء الاوروأطلسي يعتبر “حجر الزاوية في السياسة الخارجية الإيطالية”.