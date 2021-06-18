مفوضية شؤون اللاجئين تحث قادة العالم على وقف الارتفاع المتزايد للنزوح القسري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قادة العالم على تكثيف الجهود لتعزيز الاستقرار في العالم من أجل التصدي للارتفاع المطرد للنزوح القسري جراء العنف والاضطهاد.

جاء هذا النداء في بيان للهيئة الدولية أُرسل إلى وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، تمت فيه الإشارة إلى خطورة استمرار ظاهرة النزوح منذ أكثر من عقد من الزمن والدعوة إلى قلب مسار الارتفاع المستمر لأعداد النازحين.

وفي هذا السياق، أكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على أهمية توفر إرادة سياسية حازمة لدى قادة العالم لمعالجة أسباب الاضطهاد والنزاعات، منوهاً بوجود اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي توفر إطاراً قانونياً للاستجابة لأوضاع النزوح.

وتابع غراندي قائلاً: “تتطلب الحلول من القادة العالميين وذوي النفوذ تنحية الخلافات جانباً والتركيز على منع نشوء النزاعات وحلها ضمن احترام حقوق الانسان”.

وتشير التقارير الأممية إلى أن عدد الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد في العام وصل إلى 82,4 مليون شخص عام 2020، وذلك رغم انتشار جائحة كورونا، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 4% عما كان عليه الحال في عام 2019.

كما تفيد التقارير بأن 42% من مجمل النازحين هم من الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ويشير التقديرات الأممية ايضاً إلى أن عام 2020 شهد عودة 3,2 مليون نازج و251 الف لاجئ فقط إلى ديارهم بينما تم تجنيس 33800 آخر في البلدان التي يقيمون فيها.

أما إعادة التوطين لم تشمل سوى 34400 لاجئ فقط في العام الماضي.