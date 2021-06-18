الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي إنه أحبط، اليوم الجمعة، محاولة تهريب أسلحة من لبنان.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: “بالتعاون مع قوات أمنية مختلفة، تمكن جنود الجيش الإسرائيلي من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل”.

وأضاف في البيان الذي وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “رصد الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر، مشتبه به قام بنقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، وبعدها جاء مشتبه به آخر لأخذ الحقيبة من الجانب الإسرائيلي”.

وتابع أدرعي: “تعقبت قوات الجيش بدقة محاولة التهريب إلى أن ألقت القبض على المشتبه به في الجانب الإسرائيلي وضبط ما كان في الحقيبة التي حوت على 12 مسدسًا، وتمت إحالته الى التحقيق”.

ولم يكشف عن هوية الإسرائيلي المعتقل.