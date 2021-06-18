إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتفقان على تبادل جرعات لقاح كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- إتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات فيروس كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الدفاع الإسرائيلية “في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية”.

وأشار إلى انه “بناء على توصيات الجهات المختصة وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح اتفق اليوم على أن دولة إسرائيل ستحول كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من صنع شركة فايزر والمتواجدة في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. سريان مفعولها سينتهي قريبا”.

وقال “في مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل ذات الكمية من الجرعات الجديدة من شركة فايزر خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر من هذا العام على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية”ز

وأضاف “تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزون كاف من اللقاحات الذي يلبي حاليا كل احتياجاتنا”.