دراغي: عدم اليقين الحالي دافع للابقاء على السياسة المالية التوسعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برشلونة- رأى رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أن “استمرار عدم اليقين” الناجم عن وباء كوفيد-19 “يعني أن أسباب الابقاء على السياسة النقدية والمالية التوسعية لا تزال مقنعة”.

وأضاف دراغي الجمعة، في خطاب بمدينة برشلونة بمقر مؤسسة (Cercle d’Economia) التي منحته جائزة “بناء أوروبا” لدوره عندما كان محافظا للمصرف المركزي الاوروبي، “يجب أن يكون الحد الأدنى من هدفنا هو إعادة النشاط الاقتصادي إلى المسار السابق للوباء على الأقل، وعندها فقط يمكننا القول إننا تغلبنا على آثار الأزمة الصحية على مجتمعاتنا وعلى العمالة”. وأردف “مع ذلك، وفقًا للتوقعات الحالية، لن يكون من الممكن تحقيق ذلك دون بذل المزيد من الجهود”، وعليه “يجب أن نتصرف بسرعة وفعالية”.

وأشار دراغي إلى أنه “خلال الوباء، استخدمنا أدوات مهمة لحماية القدرة الإنتاجية لاقتصاداتنا، والتوسعات في الميزانية كانت أكثر تركيزًا على إبقاء الشركات على قيد الحياة وحماية الوظائف. لقد قمنا بحماية العرض والآن نحن بحاجة إلى زيادة الطلب للوصول إلى مستويات العرض هذه”.

وحسب دراغي، فإن “الهدف المثالي يكمن في وتيرة نمو أسرع من تلك قبل انتشار الوباء ومع مستويات نشاط إنتاجي أكبر عن ذي قبل من أجل تعويض الارتفاع في حجم في الديون أثناء الأزمة الصحية”، مشيرا إلى أن “الاقتصاد العالمي يمر بتغيرات عميقة، بما في ذلك التحول البيئي والرقمي، الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع القوى العاملة”.

وقال رئيس الوزراء الايطالي “من الضروري الحفاظ على ظروف طلب مواتية من أجل ضمان الدعم للعمال الذين يواجهون مخاطر إضطراب سوق العمل” جراء هذه التغيرات.