9 إصابات و14 معتقلا في مواجهات بالمسجد الأقصى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أصيب 9 فلسطينيين في مواجهات اندلعت بعد انتهاء صلاة الجمعة بالمسجد الأٌقصى مع الشرطة الإسرائيلية التي قالت إنها اعتقلت 14 فلسطينيا.

ونظم المئات من الفلسطينيين وقفة بعد انتهاء الصلاة للتنديد بما قالوا إنها هتافات مسيئة للنبي محمد أطلقها يمينيون إسرائيليون خلال مسيرة الأعلام بالقدس الشرقية يوم الثلاثاء الماضي.

وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينه ندد في خطبة الجمعة بهذه الهتافات، مشيرا الى انها مسيئة لمشاعر الفلسطينيين وللمسلمين في العالم.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسميا على هذه الهتافات المسيئة، التي تم توزيعها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت جماعات شبابية فلسطينية دعت لتنظيم وقفة في باب العامود تنديدا بهذه الهتافات المسيئة بعد انتهاء صلاة الجمعة.

ولكن ومع خروج المصلين من المسجد الأقصى للمشاركة في هذه الوقفة صدتهم الشرطة الإسرائيلية على أحد بوابات المسجد.

ورد الشبان برشق قوات الشرطة الإسرائيلية بالحجارة، ما فجر مواجهات. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنها أدت الى إصابة 9 فلسطينيين تم نقل 3 منهم الى المستشفيات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “في نهاية صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف، انطلقت مسيرة بمشاركة مئات المصلين بإتجاه بوابة السلسلة. في نهاية المسيرة ومع بداية تفرق المصلين، بدأ عشرات الشبان المشتبهين بأعمال شغب وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة”.

وأضافت: “أوقفت شرطة إسرائيل حتّى الآن 14 مشتبهاً بضلوعهم في أعمال شغب والتي تضمنت إلقاء حجارة في منطقة الحرم القدسيّ الشريف وتمت إحالتهم إلى مركّز الشرطة”.